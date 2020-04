Nun 93 Corona-Patienten im Kreisgebiet

Symbolfoto: Adobe.Stock

ODENWALDKREIS - Aufgrund des Sondereffekts der Altenheim-Betroffenheit ist die Verbreitung der Corona-Erkrankung Covid-19 am Mittwoch im Odenwaldkreis markant angestiegen. Nach mehreren Aktualisierungen der Zahlen meldete der Odenwaldkreis am frühen Abend 93 nachgewiesene Infektionen und damit 25 mehr als noch am Dienstag.

Erstmals wartete das Kreisgesundheitsamt aber auch mit einem Überblick zum Genesungsgrad auf. Demnach haben 18 Menschen die Infektion überwunden und sind wieder gesund. Die offizielle Tagesbilanz des hessischen Sozialministeriums blieb noch bei 86 Betroffenen stehen, wobei schon darin 55 Ansteckungen allein binnen der letzten Woche stecken. Das ergibt für diesen Zeitraum eine Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner) von 56,3; den hessischen Durchschnittswert beziffert die Landesregierung auf 24,1.