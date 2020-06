1 min

Nur drei akute Corona-Infektionen im Rheingau-Taunus-Kreis

Momentan befinden sich 3 mit Covid-19 infizierte Menschen im Kreis in Quarantäne: 2 in Idstein, 1 in Kiedrich. Die Gesamtzahl der Infektionen im Rheingau-Taunus liegt bei 248.

Von Sascha Kircher Redaktionsleiter Rheingau-Taunus