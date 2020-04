Nur ein neuer Corona-Fall in Darmstadt-Dieburg

Symbolbild: Mongkolchon - stock.adobe

DARMSTADT-DIEBURG - Am Montag meldete der Landkreis Darmstadt-Dieburg lediglich eine Corona-Neuinfektion. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf 337. Als gesund gelten davon 218 Menschen. Tote gab es keine neuen, somit bleibt es bei 11. Die Anzahl der bestätigten neuen Corona-Fälle flacht inzwischen wieder ab. Sie liegt nun innerhalb der 7 zurückliegenden Tage bei 38 Personen. Zum Vergleich: Am 6. April waren es noch 60 Personen im selben Zeitraum. Am Sonntag, 19. April, waren es 40.

Die am meisten betroffene Altersstufe bleibt die zwischen 35 und 59 Jahren: Hier erkrankten mittlerweile 164 Menschen, 90 davon Männer. 26 Fälle gab und gibt es über 80 Jahre, die Hälfte davon Männer. Im Alter bis vier Jahre gab und gibt es nach wie vor keine Erkrankten.