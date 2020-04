Nur im Aprilscherz: Taunusstein liefert Klopapier

Scherz-Klopapier. (Foto: Stadt)

TAUNUSSTEIN - (mg). Auch in der Corona-Krise nicht den Mut verlieren – mit gutem Beispiel ging am 1. April die Taunussteiner Stadtverwaltung voran. Bei Facebook hatte die Pressestelle des Rathauses einen neuen Lieferdienst der Verwaltung angekündigt: Ab der kommenden Woche werde die Stadt „die Grundversorgung mit dem Produkt Toilettenpapier“ in Taunusstein sicherstellen. Dazu müsse man nur das Antragsformular „WC 38a“ auf der Internetseite der Stadt herunterladen und ausfüllen. Binnen zwei Werktagen werde dann ein Paket recyceltes Toilettenpapier der Sonderedition „Taunusstein“ zum Selbstkostenpreis geliefert. Allerdings nur jeweils ein Paket je Haushalt und Lieferung.

Die Reaktionen im Netz waren ausgelassen. Zwar war niemand auf den Aprilscherz hereingefallen, doch es gab viele Vorschläge für weitere Antragsformulare: „Passierschein a38“ oder „Mehlaache 39a“ für 2,5 Kilo Mehl. Eine Nutzerin brachte es auf den Punkt: „Liebe Stadt Taunusstein, der war gut!“