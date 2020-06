Nur noch 15 Corona-Infizierte in Darmstadt-Dieburg

KREIS DARMSTADT-DIEBURG - Die Corona -Zahlen, die der Landkreis Darmstadt-Dieburg am Mittwoch gemeldet hat, sind wieder sehr positiv: erneut keine Neuinfektionen (es bleibt bei 425), keine neuen Toten (es bleibt bei 20), 390 Genesene mittlerweile, 6 bestätigte Fälle in den vergangenen 7 Tagen und eine Kennzahl über diesen Zeitraum, die auf 100 000 Einwohner gerechnet und abgerundet bei 1 liegt - und damit noch weiter entfernt von der kritischen Marke von 50 als in den vergangenen Tagen. Das ergibt unterm Strich 15 Menschen, die derzeit noch offiziell mit dem Virus infiziert sind.