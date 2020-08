Nur noch 16 akute Infektionen im Kreis

Jetzt teilen:

RHEINGAU-TAUNUS - (saki). Im Rheingau-Taunus-Kreis ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen weiter gesunken: Derzeit weist die Statistik des Kreis-Gesundheitsamtes, die am Mittwoch auf der Website der Kreisverwaltung www.rheingau-taunus.de veröffentlicht wurde, 16 akute Infektionen (Vorwoche: 30) auf. In Bad Schwalbach gibt es aktuell vier Fälle, in Idstein und Taunusstein jeweils drei Fälle, in Eltville und Hünstetten zwei Fälle, in Niedernhausen und Schlangenbad jeweils einen Fall. Die restlichen Kommunen im Kreis weisen derzeit keine nachgewiesenen Infektionen auf. Insgesamt wurden seit März 421 Menschen im Kreis positiv auf das Virus getestet, sieben davon sind gestorben. 398 Menschen gelten nach Ablauf ihrer Quarantäne als „genesen“.

Die Inzidenz (die Zahl der Neuerkrankungen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner) liegt im Rheingau-Taunus demnach aktuell bei acht. In absoluten Zahlen gab es 15 Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen im Kreis.