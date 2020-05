Nur noch wenige neue Corona-Fälle in Darmstadt

Foto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Der Corona-Krisenstab der Stadt Darmstadt hat sich in seiner Sitzung am Montag erneut mit der Situation in den besonders von Covid-19 betroffenen Darmstädter Altenheimen beschäftigt. Danach wurde nach Angaben des Gesundheitsamts bei erneuten Corona-Tests von Bewohnern und Mitarbeitern in den beiden Einrichtungen St. Josef und Aliceheim lediglich eine weitere Neuerkrankung in St. Josef registriert. Im Aliceheim sei die Zahl der Erkrankten rückläufig, hieß es.

Ähnliches gilt für die gesamte Stadt. Die Zahl neuer Corona-Kranker nimmt kaum noch zu. So gab es nach Angaben des hessischen Sozialministeriums am Montag in Darmstadt 203 im Labor bestätigte Covid-19-Fälle, das waren zwei mehr als am Sonntag. Davon sind 120 Erkrankte bereits wieder genesen. 14 Menschen sind dem Gesundheitsamt zufolge bisher an Covid-19 gestorben, viele der Toten waren Bewohner von Altenheimen. So handelt es sich auch bei dem jüngsten, bereits am Sonntag gemeldeten Todesfall um eine 97 Jahre alte Bewohnerin des Aliceheims, wie am Montag bekannt wurde.

Die Darmstädter Kultureinrichtungen bereiten sich unterdessen nach Angaben des Krisenstabs auf eine Öffnung in der kommenden Woche vor. Am Dienstag, 12. Mai, werden danach die ersten Einrichtungen wieder aufmachen.

Weiterführende Links

Die Krankenhäuser rüsten sich aktuell für die Wiederaufnahme von bisher aufgeschobenen, nicht so dringlichen operativen Eingriffen. Es fehle dafür allerdings noch eine endgültige Ankündigung des Landes Hessen, hieß es.

Hier gibt es Informationen zum Coronavirus in Hessen und Rheinland-Pfalz

https://www.echo-online.de/panorama/aus-aller-welt/coronavirus-die-lage-in-hessen-und-rheinland-pfalz_21322201

https://www.echo-online.de/lokales/region/in-eigener-sache-deshalb-sind-manche-corona-artikel-plus_21423456?fbclid=IwAR1PFm3g4Duxhed8TGvrKg2hX6gw7Ph30Wa-ZabueAJgsTyzl_NsrVTnisw

Hier geht es zum Dossier mit allen Infos rund um das Coronavirus in der Region

https://www.echo-online.de/dossiers/coronavirus

vielen Dank für Ihre Zuschrift. Die wesentlichen Informationen zur Coronakrise, die man unmittelbar braucht, um die Geschehnisse für sich einordnen zu können, sind in unserem Online-Angebot frei verfügbar. Darauf weisen wir seit Wochen fortlaufend hin. Gleichwohl können wir nicht alle Ergebnisse unserer Arbeit gratis abgeben. Das ist für ein Unternehmen wie unseres, das sich privatwirtschaftlich finanzieren muss, schlicht unmöglich. Wir sind damit auch keineswegs alleine. Wenn Sie mir nachfolgende Analogie gestatten: Selbst der Arzt, der Sie in Zeiten wie diesen vor gesundheitlichem Schaden bewahrt, schreibt entweder Ihnen oder Ihrer Krankenkasse eine Rechnung dafür. Weil auch er leben muss. Bleiben Sie uns also gewogen, und vor allem: Bleiben Sie gesund.

Mehr zum Coronavirus

Unsere ständig aktualisierte Übersicht zur Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz finden Sie hier, darin aktuelle Videos und Hintergründe aus den Städten Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Gießen, Wetzlar, Worms und der gesamten Großregion.

Mehr zum Coronavirus