OB Partsch: "Wir brauchen unsere lokale Wirtschaft"

Jetzt teilen:

Zum Wochenanfang wendet sich Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) mit zwei Videos an die Darmstädter. Sie sind auf dem YouTube-Kanal der Stadt zu sehen, auf Facebook und auf echo-online.

Mit Blick auf die Wiedereröffnung von kleineren Läden und zu Fahrten mit dem ÖPNV mahnt Partsch zum Abstandhalten und zum Tragen eines Mundschutzes. Die Ladenöffnungen seien eine Chance, weil sie wieder etwas Normalität in die Stadt zurück bringen. Doch die Gesundheit habe Vorrang. Partsch fordert die Darmstädter auf, beim Einkaufen loyal zu sein: "Wir brauchen unsere lokale Wirtschaft". Deshalb sei es wichtig, dass Kunden Gutscheine nutzen oder über das "Digitale Schaufenster" einkaufen, um Geschäfte vor Ort zu unterstützen.

Im zweiten Video gibt Partsch Einblicke in die Behelfsklinik in Eberstadt mit ihren 100 Betten. Partsch lobt in dem Video zudem ausdrücklich die "sehr gute Arbeit" aller Darmstädter Kliniken, dankt allen Helfern und macht deutlich, dass er davon überzeugt ist, dass Darmstadt diese Herausforderung stemmen wird.