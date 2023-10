Obdachloser starb an Messerstichen - Jugendliche in U-Haft

Drei Jugendliche sollen in Horn-Bad Meinberg südöstlich von Bielefeld den Obdachlosen getötet sowie die Tat gefilmt und verbreitet haben. Durch diese Aufnahmen waren die Ermittler der Gruppe auf die Spur gekommen. Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in der Stadt entdeckt. Die Identität des Opfers ist geklärt.