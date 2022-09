Oben-ohne in Göttinger Schwimmbädern künftig täglich erlaubt

Die „Badeordnung-Ergänzug“ gilt nicht mehr: Nicht mehr nur an den Wochenenden, auch werktags dürfen die Menschen in Göttingen künftig schwimmen gehen. (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Göttingen - In Göttingen können künftig an jedem Tag alle Besucher und Besucherinnen mit nacktem Oberkörper in Schwimmbädern schwimmen gehen. Seit Mai war dies bisher nur an den Wochenenden in den vier städtischen Schwimmbädern möglich. Der Sportausschuss der Stadt hatte nun mehrheitlich für die Regelung gestimmt. „Die überwiegende Anzahl der Badegäste fand die Option gut“, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag.

Auslöser für den Beschluss war eine Person, die sich weder als Frau noch als Mann sieht. Im August 2021 ging sie deshalb oben ohne baden. Das Schwimmbad sah sie als Frau an und sprach deswegen von einem Verstoß gegen die Badeordnung. Anschließend gab es viele Debatten in der Stadt. Seit der „Oben-ohne-Regelung“ habe es nach Angaben der Stadt keine nennenswerten Vorkommnisse in den betroffenen Bädern gegeben. Schätzungsweise vier bis fünf Menschen hätten pro Badetag die Regelungen genutzt.

