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Freitag, 19.06.2020 - 03:00
3 min

Ober-Olmer Funkturm als „Rote Laterne“

Veranstaltungstechniker Matthias Becker aus Ober-Olm setzt ein Zeichen für seine in die Krise geratene Branche. Am Montagabend macht er bei der Aktion „Night of Light“ mit.

Von Torben Schröder
Am Montagabend soll der Funkturm bei Ober-Olm im Rahmen einer bundesweiten Aktion rot leuchten. Foto: Matthias Becker

Am Montagabend soll der Funkturm bei Ober-Olm im Rahmen einer bundesweiten Aktion rot leuchten. (Foto: Matthias Becker)

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