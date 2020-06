Ober-Ramstädter Familien sollen entlastet werden

Jetzt teilen:

OBER-RAMSTADT - Ob sich eine Regelbetreuung in Kindertagesstätten schon bald wieder nach Normalität anfühlt, ist offen. Festgelegt haben sich die Stadtverordneten von Ober-Ramstadt jetzt allerdings, dass Eltern für ihre Kinder keine Kita-Beiträge oder Verpflegungskosten zahlen müssen, wenn sie in den Monaten Mai und Juni – der Corona-Pandemie geschuldet – keine Notbetreuung in Anspruch nehmen konnten. Bereits zuvor getroffen war eine Eil-Entscheidung, für den Monat April komplett auf Gebühren zu verzichten.

Da auch die zuletzt stetig gestiegene Notbetreuung jedoch kein normales Angebot ist, wird für Kindergarten und Krippe im Mai und Juni lediglich eine Gebühr für tatsächlich genutzte Zeit in den Einrichtungen erhoben. Im Haupt- und Finanzausschuss erklärte Tobias Silbereis, Leiter des Fachbereichs „Sicherheit, Ordnung und Soziales“, dass es Ziel gewesen sei, die Eltern von Kindern in der Notbetreuung nicht finanziell schlechter zu stellen.

Nun müssen Eltern eines Einzelkinds für die Monate Mai und Juni 1,50 Euro für jede genutzte Betreuungsstunde im Kindergarten zahlen, für zwei Kinder kostet jede Betreuungsstunde 1,10 Euro, für mehr als zwei Kinder 90 Cent. Da die Kosten im Bereich der Über-Dreijährigen für bis zu sechs Stunden am Tag durch Landesmittel gegenfinanziert sind, werden Gebühren hier erst ab der 31. Stunde in der Woche erhoben. Zu den Betreuungsgebühren hinzukommen noch einmal 1,20 Euro je Frühstück und 2,80 Euro je Mittagessen.

Eltern, deren Kinder unter drei Jahre alt sind und damit in der Krippe betreut werden, zahlen für ein Kind 2,30 Euro je Stunde, für zwei Kinder je 1,90 Euro und bei mehr als zwei Kindern je 1,70 Euro.