Österreich: Tödlicher Flucht-Unfall nach Tod einer Frau

Graz (dpa) - . Nach der mutmaßlichen Tötung einer Frau in Österreich ist ein unbeteiligter Autofahrer bei der Flucht des Verdächtigen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden der 39-Jährigen Frau am Vortag in ihrem Wohnhaus in Graz zahlreiche Stichverletzungen am ganzen Körper zugefügt. Am Tatort sei ein Küchenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt worden.