Oestrich-Winkel regelt Publikumsverkehr im Bürgerzentrum

OESTRICH-WINKEL - (red). Da in Hessen seit Montag die Maskenpflicht in Einzelhandelsgeschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt, haben Bürgermeister Kay Tenge (parteilos) und der Erste Stadtrat Björn Sommer (FDP) auch für das Bürgerzentrum Oestrich-Winkel sogenannte Mund-Nase-Schutzmasken angeschafft – und zwar in ausreichender Menge, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Bei den Sitzungen der städtischen Gremien kämen die Masken bereits zum Einsatz.

Sobald das Bürgerzentrum wieder für den Publikumsverkehr geöffnet sei, stünden den Mitarbeitern und Besuchern zusätzlich zu neu installierten Plexiglas-Scheiben an den Tischen wiederverwendbare Masken zur Verfügung. Besucher, die ohne eigene Maske kommen, erhalten Einmalmasken. Wie die Stadt weiter mitteilt, werden Besucher in der ersten Woche nach der Wiedereröffnung des Bürgerbüros und des Bürgerzentrums nur eingelassen, wenn sie zuvor telefonisch einen Termin vereinbart haben.

Wie in der ersten Woche gelten auch in der zweiten Woche die bekannten Hygieneregeln. Demnach ist von anderen Personen ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu halten. Zudem dürfen immer nur zwei Besucher gleichzeitig das Bürgerbüro betreten. Die anderen müssen draußen warten, bis sie eingelassen werden. Vor dem Betreten ist jeder Besucher verpflichtet, sich die Hände zu desinfizieren und eine Schutzmaske aufzusetzen. Wer andere Ämter im Haus aufsuchen möchte, den bittet das Personal am Einlass darum, dort telefonisch Bescheid zu geben. Die Person werde dann von dem entsprechenden Mitarbeiter im Foyer abgeholt.