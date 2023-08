Offenbach: Großbrand in Recyclingfirma für Batterien

Offenbach (dpa) - . In einer Recyclingfirma unter anderem für Batterien in Offenbach ist am Sonntagabend ein Großbrand ausgebrochen. Es seien mehrere kleinere Explosionen zu hören gewesen, sagte ein Sprecher der südhessischen Stadt. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Dem Vernehmen nach brannten eine Lagerhalle und Teile des Außengeländes.