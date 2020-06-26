Freitag,
26.06.2020 - 03:00
3 min
Offenes Atelier statt Töpfermarkt in Ober-Ramstadt
Christina Baron lädt für Samstag in ihre Werkstatt auf dem Ober-Ramstädter Lindenhof ein, um sich mit Kunden auszutauschen. Seit Beginn der Pandemie sind alle Märkte abgesagt.
G0WSHv1FDH1GIRSRIPNgVBXNaxg1oaA0nTShMUqypzgypz3QcUWeqTHtp2yhMPOuqJMapaIhMPOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTW1ozEyp3qynKDtLzymVTIcoaAwnTkcMpBsoTywnPOOqJq1p3DiH2IjqTIgLzIlVTSvM2ImLJq04bPpYPOmLJq0VRgypzSgnJgypzyhVRAbpzymqTyhMFOPLKWiov4tF8B8oaA0oTIlnJ5hMJ4tq2yyVUAcMFO0pzyzMaDtMTSmVTuupaDfVTEyoz4tMUIlL2ttMTyyVUqyM2qyLaWiL2uyozIhVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOzMJufqPOhnJAbqPOhqKVtE2IfMPOcovOxMKVtF2Smp2HfVUAiozEypz4tLKIwnPOxMKVtDKImqTS1p2AbVT1cqPOYqJ5xMJ4tqJ5xVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDfVUAcL2ttraHtrzIcM2IhYvQvtW5RLKZtnKA0VUAynUVtp2AbLJEy4bPpYPOlMKCQiT1cMKW0VTEcMFN1AF1Xj6EbpzyaMF4t4bPrIz9lVTSfoTIgYPO3MJyfVT1cqUEfMKW3MJyfMFOmo2qupvOypaA0MFOOLaAuM2IhVToQiUVtGpBxpzg0MFOeo21gMJ4fVTEcMFOypaA0VUAjj6E0MKVtnJ0tFzSbpvOmqTS0qTMcozEyov7vtWj=
H2IcqPNkZlOXLJulMJ4tMfB8nUW0VRWupz9hVTqyoJIcoaAuoFOgnKDtF2IlLJ1cn21ynKA0MKWcovOIoUWcn2HtH3EiL2gcozqypv1GL2ugnJE0VTIcozHtHzSeqF1Hj7MjMzIlMJxhVQVjZGHtrz9aMJ4tp2yyVT1cqPOcnUWypvOKMKWep3EuqUDtLKIzVTEyovOZnJ5xMJ5bo2LhVR1cqPOPoTywnlOuqJLtI2yyp2IhVUIhMPOTMJkxMKVtMJ50p3EynUDtnTyypvORMJgipzS0nJ9hp2gypzSgnJftnJ0tHzSeqJWlLJ5xVBXNxlOynJ5ypvOmpTI6nJIfoTIhVSEyL2uhnJffVTEcMFOynJ5mqPOdLKOuozymL2uyVScyov1Aj7MhL2uyVTIhqTEyL2g0MJ4fVUqcMFOPLKWiovOypaeQcTufqP4tI2SmVTEuLzIcVTuypzS1p2gioJ10YPO3MJ5hVT1uovOaoZB8nTIhMPObMJaQa2HtF2IlLJ1cnlOcovOGj6EaMKAjj6EhMJ4tq2IhMTI0YPOcp3DtMzSlLzIhMaWinPO1ozDtnTS0VTEuplOaMKqcp3AyVRI0q2SmYvOOoFOGLJ1mqTSaVTiQgz5hMJ4tMTyyVRg1oaA0q2Iln2Htqz9lVR9lqPOuqJLtMTIgVRkcozEyozuiMvOvMKq1ozEypaDtq2IlMTIhYt==
4bPrI2ylVTWyqTIcoTyaMJ4tqJ5mVTSgVSEuMlOxMKVto2MzMJ5yovOHj7MjMzIlMJavtWjfVUAuM3DtDzSlo24hVBXNaxEuLzIcVTuuLzIhVSqypzgmqZBxqUEyovO1ozDtDKEyoTyypaZtnJ4tM2ShrvOVMKAmMJ4tMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPjtnJulMFOFj6E1oJkcL2ueMJy0MJ4tqJ50MKVtMTIhVTqyoUEyozEyovOVrJqcMJ5yLzIxnJ5aqJ5aMJ4tMfB8pvOPMKA1L2uypvO6qFQQgzMzozIhYhXNaPOBo3WgLJkypaqynKAyVUsQiUWxMFOxnJHtIzIlLJ5mqTSfqUIhMlOynJ5gLJjtnJ0tFzSbpvOcoFOAj6ElrvOipzquozymnJIlqPjtp28tLKIwnPOcovOxnJImMJ0tFzSbpv4tDKIzM3W1ozDtMTIlVTSeqUIyoTkyovOZLJqyYPOaMJWyVTImVUAcMFOhqJ4tLJWypvOuqJAbVTS1j59ypz9lMTIhqTkcL2thVRyhnKEcnJIlqPObLKDtMTSmVRShM2Ivo3DtoTS1qPOPLKWiovOxMKVtIzIlMJyhVRgypzSgnJfgFTImp2IhYPOxMJ0tLKIwnPOmnJHtqJ5xVTybpzHtF29foTIanJ4tLJ5aMJwQgaWyovQvtW5WozEyoFO3nKVtqJ5mMKWyVSqypzgmqTS0qPQQgzMzozIhYPO3o2kfMJ4tq2ylVUcynJqyovjtMTSmplOyplO1oaZtoz9wnPOanJW0VUIhMPOxMJ4tF3IhMTIhVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDtM2IvMJ4fVUIhplO6qFOvMKA1L2uyov7vtWjtFJ4tMTIlVSMypzquozqyozuynKDtq2SlVTImVTqyozS1VTShMTIlp2uypaIgBvORnJHtF2IlLJ1cn2IlnJ4tn2SgVUc1VTEyovOYqJ5xMJ4hVRS1MvOlqJ5xVQVjVRg1oaA0nTShMUqypzgypz3QcUWeqTIhVTyhVTquoabtETI1qUAwnTkuozDtq2SlVUAcMFOdMJEyplOXLJulVTShraI0pzIzMzIhYvQvtW5RLKZtGJSln3EfMJWyovOcp3DtMKE3LKZtM2ShrvOPMKAiozEypzIm4bPpYPOypzgfj6ElqPOmnJHhVBXNaxImVT1uL2u0VSAjLpBsYPObMKW1oKc1n29goJIhVUIhMPOxo3W0VR1yoaAwnTIhVUc1VUElMJMzMJ4fVTEcMFOWoaEypzImp2HtLJ4tp2Abj7MhMJ4tETyhM2IhVTuuLzIhYvORLKZtMzIboUDtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVh4bPp
JaIlVRgypzSgnJftn2SgVRAbpzymqTyhMFOPLKWiovOxqKWwnPOnqJMuoTjfVTSfplOmnJHtZwNjAlOIoUWcn2HtH3EiL2gcozqypv1GL2ugnJE0VUElLJLhVBXNaxWynFOcnUVtoTIloaEyVTywnPjtF2IlLJ1cnlObMKW6qKA0MJkfMJ4fVTS1j59ypzEyoFOvMKA1L2u0MFOcL2ttMJyhnJqyVRg1paAyYhXNaPOIpaAjpfB8ozqfnJAbVTqyoTIloaDtnTSvMFOmnJHtMTIhVRWypaIzVTEypvORMJgipzS0MKIlnJ4hVBXNax1ynJ5yVRS1p2WcoTE1ozptLJWmo2k2nJIlqTHtnJAbVTWynFOVMJ5mL2uyoPOcovORLKWgp3EuMUDfVUAiVTWcovOcL2ttMTSgLJkmVT5uL2ttFTImp2IhVTqyn29goJIh4bPpYPOvMKWcL2u0MKDtp2yyYvOVMKI0MFOfMJW0VTEcMFN1AF1Xj6EbpzyaMFOcovOUqJ5xMKWhnTS1p2IhYPOlqJ5xVUAyL2umVRgcoT9gMKEypvO2o24tnJulMJ0tDKWvMJy0p3OfLKE6VTS1MvOxMJ0tGTyhMTIhnT9zVTIhqTMypz50YvOKLKZtp2yyVTShVTEypvOVMKWmqTIfoUIhMlO2o24tF2IlLJ1cnlOfnJIvMFjtp2IcVUMipvOuoTkyoFOxMKVtIJ1aLJ5aVT1cqPOxMJ0tIT9hYvQvtW5RLJ1cqPOeLJ5hVT1uovO1ozuynJ1fnJAbVTglMJS0nKLtp2IcohXNaPjtMzyhMTI0VUAcMF4=
ETyyVUAjMKccMJkfMFOFLJg1YIEyL2uhnJffVTEcMFOvMJxtnJulVUc1pvOOoaqyozE1ozptn29goKDfVTymqPOfLKI0VRWupz9hVUAynUVtLKIzq2IhMTyaYvQvtW5nqJIlp3DtMz9loJIhVUqcpvOxnJHtnzI3MJyfnJqyovOCLzcyn3EyVUOypvOVLJ5xVT9xMKVtLKIzVTEypvOHj7MjMzIlp2AbMJyvMFjtMTShLJAbVUqypzEyovOmnJHtnJ0tG2MyovOaMKAwnUYQiTu0VBXNxlOmolOhMJ5hqPOgLJ4tMTIhVSWinTWlLJ5xYhXNaPOOoUZtofBxL2umqTIlVSAwnUWcqUDtMz9fM2HtMTSmVRqfLKAcMKWyovjtLzI2o3VtMTyyVRgypzSgnJftMfB8pvOxMJ4tHzSeqJWlLJ5xVTIcovO6q2IcqTImVR1uoPOcovOxMJ4tG2MyovOeo21gMF4tDzSlo24trzIcM3DtLKIzVTIcozHtM3Wij59yVScuozqyYPOgnKDtMTIlVUAcMFOvMJxtMJyhMKVtITIgpTIlLKE1pvO2o24tMKE3LFNkZQNjVRqlLJDfVTSfoTHtITIcoTHtMJyhrzIfovObMKWuqKAbo2k0YPO1oFOmnJHtnJ4tMJyhMFOHo25hMFOgnKDtH8BxM2ImpZBxozIhVUc1VTqyLzIhYvQvtW5RnJHtH3QQcT5yVTMuozqyovOuovO6qFOvpzIhozIhVUIhMPOyplOyoaEmqTIbMJ4tHzymp2HtnJ4tMTIlVRgypzSgnJffVTyhVTEcMFOmnJAbVTEypvOFqpBsVUAyqUc0YhXNaN==
I2IlVUAcL2ttMJyhVRWcoTDtMTIlVRSlLzIcqTIhVT1uL2uyovOgj7MwnUEyYPOcp3DtLJ0tH2Sgp3EuMljtZwphVRc1ozxfVUc3nKAwnTIhVQRkVUIhMPNkBPOInUVtnJ4tMTIlVSqypzgmqTS0qPO2o24tD2ulnKA0nJ5yVRWupz9hVUIhMPOIoUWcn2HtH3EiL2gcozqypv1GL2ugnJE0VUqcoTkeo21gMJ4hVSqynKEypzHtF8B8oaA0oTIlVTyhVTEypvOFMJqco24fVTEcMFOaMpB2MzMhMKDtnTSvMJ4fVUAcozDtFTShpl1UMJ9lMlOTnKAwnTIlVTyhVRWyoaAbMJygVUIhMPOIp2AbnFOVj7MhnJptnJ4tHzIcozuynJ0h