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Dienstag, 14.04.2020 - 04:30
4 min

Öffnung der Schulen: Bildungsministerin Hubig im Interview

Wie geht es im Schulwesen weiter? Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) spricht über mögliche Szenarien, Hygienemaßnahmen und die Sommerferien.

Sonja Werner: Reporterin Politik
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Foto: Georg Banek

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). (Foto: Georg Banek)

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Ferienende
Bis 19. April bleiben die Schulen deutschlandweit geschlossen. Nur im Saarland dauern die Osterferien noch eine Woche länger. Mit großer Spannung wird daher das Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch erwartet, bei dem die Frage beantwortet werden soll, wie Deutschland in der Corona-Krise weiter vorgeht.
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