Dienstag, 14.04.2020 - 04:30
4 min
Öffnung der Schulen: Bildungsministerin Hubig im Interview
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
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Ferienende
Bis 19. April bleiben die Schulen deutschlandweit geschlossen. Nur im Saarland dauern die Osterferien noch eine Woche länger. Mit großer Spannung wird daher das Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch erwartet, bei dem die Frage beantwortet werden soll, wie Deutschland in der Corona-Krise weiter vorgeht.
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