Ohne Ticket kein Einlass in Rüsselsheimer Freibäder

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RÜSSELSHEIM - (red). Angesichts der Wetterprognosen für Freitag und Samstag wurde für das Waldschwimmbad die Besucherkapazität für Badegäste erhöht. Obwohl sich nun 1000 Badegäste gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, erreicht das Waldschwimmbad seine Kapazitätsgrenze. Die Stadtverwaltung bittet Besucher daher, den See auf keinen Fall ohne ein vorher erworbenes Online-Ticket anzufahren.

Für das Freibad „An der Lache“ gilt dasselbe Verfahren. Hier sind allerdings noch Online-Tickets verfügbar, da es dort viele Spontangäste gibt. Aber auch hier gilt, dass man sich ohne Ticket nicht auf den Weg machen sollte.

Mit dem Online-Ticketverkauf für festgelegte Zeitfenster kanalisiert die Stadtverwaltung aufgrund der Corona-Schutzvorkehrungen den Besucherstrom. Das soll die Anzahl der Badegäste, die sich zeitgleich im Schwimmbad aufhalten dürfen, begrenzen und Menschenansammlungen an den Kassen vermeiden helfen. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass eine Maskenpflicht im Eingangsbereich und auf dem Weg zum Liegeplatz sowie auf dem Weg zum Ausgang, den Toilettenanlagen, den Umkleiden und dem Kiosk am See besteht. Die Stadtverwaltung bittet alle Badegäste um Verständnis für die Beschränkungen, die dem Schutz der Besucher gelten.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.ruesselsheim.de/schwimmbad-tickets.html. Dort kann man bereits bei der Buchung sehen, ob noch Tickets verfügbar sind und welche alternativen Termine es gibt.