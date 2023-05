Olchi-Schöpfer Dietl - Krötig und cool zum 70. Geburtstag

Ein paradiesischer Zustand, den viele Kinder heute gar nicht mehr kennen, wie Dietl vermutet. „Manchmal habe ich das Gefühl, die Olchis übernehmen was, was die Kinder nicht mehr dürfen. Alle Kinder werden angehalten, ordentlich, pünktlich und pflichterfüllend zu sein.“ Alles das, was die Olchis eben nicht sind. Die Kinder danken es ihm - mit Briefen, bei denen manchmal auch Zeichnungen dabei sind, die einen Ehrenplatz bekommen. „Die Bilder hänge ich mir an die Wand, da hängt das dann eine Weile, bevor es in einen Ordner kommt. Ich hebe mir alles auf, jeden Kinderbrief und jede Zeichnung.“