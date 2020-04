Online-Treffs werden zum Tummelplatz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RÜSSELSHEIM - (red). Die städtische Jugendförderung, der Verein „Auszeit“ und die Evangelische Jugend bieten Alternativen zu eigentlich geplanten Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche in Zeiten der Corona-Kontaktsperre. Kurzfristig wurden viele Online-Angebote auf die Beine gestellt.

Die Jugendförderung stellt auf der Internetseite www.ferienprogramm-ruesselsheim.de Ideen vor. Aktuell ist dort die Osterferien-Foto-Challenge zu finden. Die Jugendförderung hat außerdem einem „Online-Jugendtreff“ eingerichtet, um soziale Kontakte auch in Zeiten von Corona zu pflegen, sich mit pädagogischen Fachkräften der städtischen Jugendförderung auszutauschen und sogar diverse Spiele miteinander zu spielen.

Auch auf Facebook und Instagram gibt es Tipps zur Freizeit- und Feriengestaltung in Form von Kreativangeboten, Quizrunden, Rezepten, Challenges, Rätseln, Funfacts, Tutorials, Fotoaktionen und vieles mehr. Außerdem wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder und Jugendlichen das Programm aktiv mitgestalten können.

Jenseits der digitalen Angebote verleiht das Team des Kindertreffs im Freizeithaus Dicker Busch unter dem Projektnamen Get_Stuff Bastelmaterialien und -anleitungen, Kinderbücher, DVDs und Brettspiele. Der Leiter des Kindertreffs im Freizeithaus Dicker Busch steht im digitalen Kontakt mit Eltern der Regelbesucher. So kann schnell, gezielt und ohne persönlichen Kontakt das Angebot wahrgenommen werden.

Bei Schulproblemen, Familienkonflikten, Ängsten, Sorgen oder auch nur Langeweile steht das Streetworker-Team bereit. Özgür Bilgin ist unter 0177-3 03 86 43 und Ramona Schweikart unter 0172-9 56 50 31 mobil erreichbar.

Online-Treffs hat „Auszeit“ eingerichtet, zudem sind die Mitarbeiter telefonisch für Kinder und Jugendliche erreichbar – für den Standort Böllenseesiedlung Friederike Zepp unter 0176-41 73 70 90 und Kujtime Ilazi unter 0176-41 73 74 14, im Berliner Viertel Mario De Luca unter 0176-41 73 73 03, Anna Konrad unter 0176-41 73 71 05 und Manuel Nold unter 0176-41 73 71 87, für Bauschheim ebenfalls Manuel Nold und Mario De Luca.

Für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre werden in der zweiten Ferienwoche noch bis Freitag, 17. April, „Ferienspiele für zu Hause“ angeboten. An alle Angemeldeten versendet die Evangelische Jugend täglich per Post Päckchen mit Spiel- und Kreativangeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei.