OP bei Papst Franziskus „ohne Komplikationen“

Rom. Papst Franziskus musste sich am Mittwoch einer dringenden Operation unterziehen. Am Oberhaupt der katholischen Kirche wurde am Nachmittag eine sogenannte Laparotomie, also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Der Eingriff erfolge unter Vollnarkose und dauerte drei Stunden. Wie der Heilige Stuhl am Abend mitteilte, wurde der Eingriff bei dem 86-Jährigen „ohne Komplikationen“ abgeschlossen.