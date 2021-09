Opel-Werk in Eisenach schließt - Ist Rüsselsheim betroffen

Das Opel-Werk in Eisenach schließt vorrübergehend. Ursache ist der Chip-Mangel für elektronische Komponenten der Fahrzeuge. (Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa)

MAINZ - Der weltweite Mangel an Chips und Halbleitern trifft viele Branchen, die deshalb nicht oder nur verzögert ihre Produkte fertigen und liefern können. Auch die Autohersteller bekommen das zu spüren, sind in modernen Fahrzeugen doch unzählige elektronische Systeme und Komponenten verbaut.

Genau diesen Mangel an elektronischen Bauteilen nennt die Stellantis-Gruppe jetzt als Grund für eine zeitweise Schießung des Opel-Werkes im Eisenach. Das stellt vorerst bis zum Jahresende seine Produktion ein. In der dortige Produktion läuft derzeit der Grandland X vom Band. Bis 2019 wurde dort unter anderem der Opel Adam produziert.

Kurzarbeit soll Schließung sozialverträglich machen

"Die globale Automobilindustrie befindet sich aufgrund der anhaltenden Pandemie und einem weltweiten Mangel an Halbleitern in einer Ausnahmesituation. In dieser anspruchsvollen und unsicheren Lage plant Stellantis, Anpassungen der Produktion vorzunehmen", begründete ein Sprecher des zum europäischen Großkonzern Stellantis gehörenden Herstellers am Donnerstag den Schritt.

Betroffen von der vorübergehenden Schließung des Werks in Thüringen sind nach Angaben des Sprechers insgesamt 1300 Mitarbeiter. "Für die Beschäftigten ist Kurzarbeit vorgesehen, um die Maßnahme sozialverträglich zu gestalten", heißt es weiter. Wie viele Fahrzeuge durch den monatelangen Stillstand nun nicht vom Band rollen werden, lasse sich schwer abschätzen, da die Produktion wegen Lieferengpässen und langen Lieferzeiten ohnehin bereits reduziert gewesen sei.

Ein konkretes Datum für die Wiederaufnahme der Produktion in dem Werk wollte der Sprecher auf Nachfrage nicht nennen. Anfang 2022 solle die Produktion des SUV Grandland in Eisenach wieder anlaufen, sofern es die Lieferketten erlaubten.

Ist auch der Standort Rüsselsheim betroffen

Für das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim sind nach Angaben eines Sprechers entsprechende Maßnahmen derzeit nicht geplant. Hintergrund: In Rüsselsheim laufe der im Absatz schwächelnde Insignia vom Band, zudem gebe es unterschiedliche Anforderungen an Chips und eine unterschiedliche Warenverfügbarkeit, hieß es in Firmenkreisen.