Donnerstag, 23.04.2020 - 03:00
3 min
Opernhäuser stehen vor dem Nichts
Von Frank Gumbel
DfBpHyAHDHEHVP0t4bPrJaIlrzIcqPO3LKW0MFOcL2ttnzIxMJ4tITSaVTEupzS1MvjtMTSmplOcL2ttofBxnTIlMFOWozMipz1uqTyiozIhVTWyrfB8M2kcL2ttoJIcozImVTygVR1unFOvMKMipaA0MJuyozEyovOSozquM2IgMJ50plOcovOHo2gcolOypzuuoUEy4bPpYPOmLJq0VSEbo21uplOXo2uuoz5yplOALKyypvjtMTIlVTS1plOPj7klp3EuMUDtp3EuoJ1yozEyVR9jMKWhYHWupzy0o24tMTIlVSqyoUEeoTSmp2HhVRyhVTEypvOdLKOuozymL2uyovOVLKIjqUA0LJE0VTwQcUE0MFOypvOcoFOeqJk0qKWyoTkyovOFLJugMJ5jpz9apzSgoFOxMKVtG2k5oKOcp2AbMJ4tH3OcMJkyVTEyovOVLJ5mVSAuL2umVTyhVSWcL2uupzDtI2SaozIlplOAMJymqTIlp2yhM2IlovOvMKA0pzIcqTIhVUAioTkyov4tETyyVR9frJ1jnJSxMFOcp3DtraqupvOuqJLtofBxL2umqTImVRcunUVtqzIlp2Abo2WyovjtLJWypvOho2AbVTymqPOxnJHtMKW3j6EboaEyVSMypzShp3EuoUE1ozptozywnUDtLJWaMKAuM3Dh
4bPrETyyVRkuM2HtnKA0VTSvMKVtq2IhnJptnT9zMz51ozqmqz9foPjtMTRtMTSmVSMcpaImVUAcL2ttLKIwnPOcovOXLKOuovOcoJ1ypvO3MJy0MKVtLKImLaWynKEyqBXNaPjtLzIxLKIypaDtGJS5MKVfVTEypvOxMKW6MJy0VTyhVRMlnJIxpzywnUAbLJMyovOuoFOPo2EyoaAyMFOfMJW0YvOGMJy0VRIhMTHtEzIvpaIupvjtLJkmVTEypvOYj7khp3EfMKVtraIgVRS1p2gfLJ5aVTEyplOYLKWhMKMuoUZtnJ4tIzIhMJEcMlOuoFOHMJS0pz8t4bPrGTRtEzIhnJAy4bPpVTwQcUE0MFOmnJ5aMJ4tp29foTIhYPOmnJ5xVTSfoTHtIz9lp3EyoTk1ozqyovOuLzqyp2SaqP4tFJ0tGpBxpabtnTS0VR1urJIlVTEuoz4tMUWynFOKo2AbMJ4tnJ4tGTymp2Svo24tMfB8pvOxnJHt4bPrI2Sfn8B8pzKvtWjtM2Ijpz9vqPjtLJWypvOuqJAbVTEipaDtq3IlMTIhVTSgVSEuMlOxMKVtE2IhMKWuoUOlo2WyVUCQcT10oTywnTHtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTqyp3ElnJAbMJ4hVREcMFOhLJAbMz9fM2IhMTIhVSEypz1cozHtnJ4tGTIcpUccMlOgnKDt4bPrEaWuqFOinT5yVSAwnTS0qTIh4bPpVUIhMPOynJ4tF29hrzIlqPOcovODLKWcplOgnKDtMTIlVSOcLJ5cp3EcovOALKW0nTRtDKWaMKWcL2ttMzyyoTIhVTIvMJ5zLJkfplOuqKZh
GJS5MKVtoJIcoaDfVTEup3ZtoJy0VTuinTIlVSqunUWmL2uynJ5fnJAbn2IcqPOxLJ1cqPO6qFOlMJAbozIhVUAynFjtMTSmplOmj6EgqTkcL2uyVSEbMJS0MKVtLzymVT1cozEyp3EyoaZtH2IjqTIgLzIlVTybpzIhVSAjnJIfLzI0pzyyLvOynJ5mqTIfoTIhVUqypzEyov4t4bPrG2VtqJ5xVUqcMFOxnJHtGTSaMFOmnJAbVTEuozSwnPOyoaE3nJAeMJk0YPOcp3DtqJ5aMKqcp3CvtWjfVUA0MJkfqPOxMKVtDzSlnKEiovOzMKA0YvOGo2kuozqyVTqyM2IhVTEuplOJnKW1plOeMJyhVRygpTMmqT9zMvOaMJM1ozEyovOcp3DfVUAynFOxLKZtHzymnJgiVTWynFOuoTkyovOUpz/Qa3MypzShp3EuoUE1ozqyovOgnKDtMJyhMKVtj7kvMKWxqKWwnUAwnT5cqUEfnJAbVTuinTIhVRShrzSboPO2o24tj6EfqTIlMJ4tDzImqJAbMKWhYPOmolO3nJHtMTSmVTWynFOCpTIlozS1MzoQiTulqJ5aMJ4tMTIlVRMuoTjtnKA0YPO6qFObo2AbYPO1oFOynJ5yovOho3WgLJkyovOPMKElnJIvVUc1VTqyq8BxnUWfMJymqTIhYt==
EfB8pvOHnT9gLKZtGJS5MKVtnTIcj590VTEupljtMTSmplOypvOmnJAbVTSfplOzpzIcp2AbLJMzMJ5xMKVtF8B8oaA0oTIlVTS1MvOmL2u3MKWyVScynKEyovOynJ5lnJAbqTIhVT11p3ZhVRIlVTWyn29goKDtn2IcozHtp3EuLKEfnJAbMFOIoaEypaA0j7k0raIhMlO1ozDtMTyyVSAioTyxLKWcqZBxqPOxMKVtITuyLKEypvOfj6Emp3DtraHtq8B8oaAwnTIhVZB8LaWcMl4t4bPrF3WyMTy0MFO2o24tMTIlVRWuozfto2EypvOmo25mqTyaMFOmqTSuqTkcL2uyVRoQgaWxMKW1ozqyovOmnJ5xVUMioaAynKEyovOxMKVtHT9fnKEcnlO6q2SlVTShM2IxLJAbqPjtnzIxo2AbVTqyp3EuoUEyqPOmnJAbVTEuplOULJ56MFOmMJulVTgioKOfnKccMKW0VUIhMPOcp3DtoTI0raEfnJAbVUqyMTIlVTS1p3WynJAbMJ5xVT5iL2ttLKImp2ywnUEmpzIcL2wvtWjfVTWyMTS1MKW0VTEypvOCpTIloaA0LKVhVRIlVUqynpBsYPOxLKAmVUAwnT9hVUMcMJkyVUAynJ5ypvOYo2kfMJqyovO2o3VtMTIgVTMcozShrzyyoTkyovOOqKZtp3EynTIhYPO1ozDtMTyyVRkuM2Htp2AbMJyhqPOuqJAbVTEcMFOhj6EwnUA0MJ4tGJ9hLKEyVT5cL2u0VTWyp3AypvO6qFO3MKWxMJ4hVRWyqUWiMzMyovOmMJyyovOxLJWynFOhnJAbqPOhqKVtMTyyVRiQiT5mqTkypvOmMJkvp3DfVUAiozEypz4tLKIwnPOxnJHtDJqyoaE1pzIhYPOxnJHtMTyyp2HtozywnUDtoJIbpvO2MKWgnKE0MJkhVTiQgz5hMJ4fVUIhMPOJMKWuoaA0LJk0MKVfVTEcMFOcnUWyVR1cMKEyVT5cL2u0VT1ynUVtLzI6LJufMJ4tn8B2oz5yov4tETS6qFOeo21gMJ4tMTyyVUMcMJkyovOPMJEcMJ5mqTI0MJ4fVTEcMFOcoFOYqJk0qKWvMKWynJAbVTSlLzIcqTIhYvQvtW5SnJ5yVTquoacyVRWlLJ5wnTHtp3EynUDtM2I3nKAmMKWgLpBsMJ4tqz9lVTEyoFOYo2kfLKOmVUIhMPO6LJufpzIcL2uyVR1yoaAwnTIhVUMipvOxMJ0tHaIcohXNaPjtLzIxLKIypaDtMTIlVRWupzy0o24tLKImVRYQiUWmqTSxqP4tETIlVUAioaA0VTygoJIlVTq1qPOuqJMaMJkyM3EyVSCQcT5aMKVtp2AbLKI0VTyhVTIcozHtMZB8p3EypzHtJaIeqJ5zqPjtLJkmVTIlVUAuM3D6VBXNaxIcovOOpzWynKEmLKImMzSfoPO2o24tMUWynFOAo25uqTIhVTWyMTI1qTI0VToQiUVtoJywnPOynJ5yovOJMKWfqKA0VUMiovQQiTWypvN4ZPODpz96MJ50VTEyplOXLJulMKAaMJuuoUEm4bPpYvORnJHtoTS1MzIhMTIhVRgip3EyovOaMJuyovO0pz90rzEyoFO3MJy0MKVtqJ5xVTIlVTWfMJyvqPOuqJLtDKImM2SvMJ4tMfB8pvOvMKWynKEmVTWyrzSboUEyVRMfj7kaMFO1ozDtFT90MJkmVUAcqUcyov4=
ETSmVTSfoTImVTymqPOhLKGQiUWfnJAbVTS1L2ttpUA5L2ucp2AbVTWyoTSmqTIhMQbt4bPrGJShVTWypzIcqTI0VUAcL2ttj7kvMKVtMJyhVRcunUVtnTSlqPOuqJLtMJyhMFOhMKIyVSOupaEcMFO2o3VtqJ5xVTEuoz4tq2SlVTEcMFOaLJ56MFOOpzWynKDtqJ1mo25mqP7vtWjtEKWmL2u3MKWyozDtn29goKDtnTyhraHfVTEup3ZtMKVtp2IcozHtnJ4tMTIlVSAwnUqynKbtoTIvMJ5xMFOTLJ1coTyyVUqyM2IhVTEypvOUpzIhraAwnTkcMpBsqJ5aVT5cL2u0VUAynTIhVTguoz4hVREyoz5iL2ttnTS0VUAcL2ttMTyyVRShM3A0VUMipvOynJ5ypvO1ozqyq2ymp2IhVSc1n3IhMaDtLzIcVTyboFOho2AbVT5cL2u0VTIcozqyp3EyoTk0YPOxLFOypvOcoJ1ypvOho2AbVTuiMzM0YPOxLKAmVTSfoTImVTWuoTDtq2yyMTIlVT5ipz1uoPOzqJ5eqTyiozyypaDhVRSvMKVtMKVtM2yvqPOepzy0nKAwnPO6qFOvMJEyozgyowbt4bPrI2IhovOYj7khp3EfMKVtozywnUDtoJIbpvOaMJWlLKIwnUDtq2IlMTIhYPO3LKZtnTS0VT1uovOxMJ5hVTEuoz4tMTS2o24fVTEup3ZtoJShVTyhVUAynJ5yoFOPMKWynJAbVTIcoz1uoPOynJ5ypvOxMKVtDzIxMKI0MJ5xp3EyovOxMKVtI2IfqPO3LKVh4bPpVRIlVTymqPOmnJAbVTWyq3Imp3DfVTEup3ZtMKVtnJ4tMTIlVTEypacynKEcM2IhVRguqTSmqUWipTuyVTqfo2WuoTIhVRS1p21uj59yplOuoUZtF8B8oaA0oTIlVTyhVTEypvODpzyipzy0j6E0MJ5fnKA0MFOynJ5ypvOzqJ5eqTyiozyypzIhMTIhVRqyp2IfoUAwnTSzqPOaLJ56VUqynKDtqJ50MJ4tp3EynUDhVR1urJIlVTMlMKI0VUAcL2ttMTIhoz9wnPO3nJIxMKVtLKIzVUOip2y0nKMyVR5uL2ulnJAbqTIhVUIhMPOvMJEuozg0VUAcL2ttLzIcVTSfoTIhVBXNxlOcoaAvMKAiozEypzHtLKImVRYQiUWmqTSxqPQvtWZtMTyyVTShVTybovOxMJ5eMJ4fVT1cqPOxMJ4tI29lqTIhBvQvtW5KLKZtLzkynJW0YPOcp3DtMTyyVRuiMzMhqJ5aYhXNaPORMKVtH8BxozqypvOmL2ufnJKQa3DtoJy0VTEyoFOnnKEuqPO2o24tFTShplOGLJAbplOuqKZt4bPrETyyVR1ynKA0MKWmnJ5aMKYvtWj6VBXNayMypzSwnUEyqPOgnKVtMTyyVR1ynKA0MKVtozywnUDtqJ5xVTIbpaDtoJylVTybpzHtF3Ihp3Dh4bPp