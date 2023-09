Opferzahlen in Libyen noch unklar

Bengasi (dpa) - . Angesichts der weiter katastrophalen Lage in den Überschwemmungsgebieten in Libyen ist die Gesamtzahl der Todesopfer auch nach Tagen noch ungewiss. Die Regierung im besonders betroffenen Osten des faktisch zweigeteilten Bürgerkriegslandes gibt die Zahl der offiziell registrierten Todesfälle in der Region derzeit mit 3166 an.