Opferzahlen in Libyen noch unklar: Sorgen vor Cholera

Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Tripolis im Westen des faktisch zweigeteilten Bürgerkriegslandes warnte laut der Zeitung „Arab News“, in Darna gebe es Grundwasser, das mit Leichen, Tierkadavern, Müll und chemischen Substanzen verschmutzt sei. „Wir bitten die Menschen dringend, sich den Brunnen in Darna nicht zu nähern“, wurde Gesundheitsminister Ibrahim Al-Arabi zitiert. In Darna seien bereits Dutzende Kinder durch verschmutztes Wasser erkrankt, sagte der Leiter des Nationalen Zentrums für Krankheitsbekämpfung.