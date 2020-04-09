Donnerstag, 09.04.2020 - 03:00
3 min
Oppenheimer Pfarrerin erzählt aus ihrem Alltag seit Corona
Von Helena Walheim
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DIE SERIE
„Wie geht’s?“ Das fragen wir ganz unterschiedliche Menschen aus der Region. Ob Musiker, Gastwirt, Lehrerin oder Obdachloser: Die Corona-Krise trifft jeden.
In dieser Serie teilen die Menschen ihre persönlichen Wahrnehmungen, Ängste und Sorgen mit – aber auch ihre Hoffnungen.
In dieser Serie teilen die Menschen ihre persönlichen Wahrnehmungen, Ängste und Sorgen mit – aber auch ihre Hoffnungen.