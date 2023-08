Organspende: Das lange Warten auf ein neues Herz

Mit diesem Schicksal ist Marc Bormuth nicht allein: Allein in Hessen warten derzeit rund 600 Menschen auf ein geeignetes Spenderorgan, in Rheinland-Pfalz stehen etwa 400 Personen auf der Warteliste – und das oft Monate oder sogar Jahre lang. Während die durchschnittliche Wartezeit auf ein Spenderherz bei rund zwölf Monaten liegt, müssen Nierenkranke bis zu zehn Jahre auf eine Organtransplantation warten. Das liegt auch daran, dass in Deutschland schon seit Jahren viel zu wenige Organe gespendet werden. Im Jahr 2022 ist die Zahl an Organspendern und gespendeten Organen sogar nochmals gesunken, wie die Statistiken der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) zeigen.