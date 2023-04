Ostereier-Rollen mit Joe und Jill Biden und Hasen

Präsident Joe Biden und die First Lady der USA - umrahmt von Osterhasen im Weißen Haus. (© Susan Walsh/AP/dpa)

Im Garten des Weißen Hauses in Washington war am Ostermontag schwer was los. Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben Hunderte Kinder zum Ostereierrollen eingeladen.