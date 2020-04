Ostergottesdienst frei Haus

REAKTIONEN AUF ONLINE-GOTTESDIENSTE

„Ganz herzlichen Dank für den trostreichen Gottesdienst – mein Mann und ich saßen gemeinsam in meinem Arbeitszimmer, aber die Atmosphäre war feierlich.“



„Das war ein sehr besonderer Gottesdienst und er hat mich sehr berührt... Ich danke euch für euer Tun, eure Tatkraft und eure Mühen. Ich fühle mich wirklich mit euch verbunden... Habt einen schönen Sonntag und ich freue mich auf unsere nächste Verbindung.“



„Ich habe zurzeit Urlaub und wir möchten auf diesem Wege Dankeschön sagen für den schönen Gottesdienst heute Morgen. Meine Partnerin und ich haben ihn gemeinsam geschaut, auch manchmal mit Tränen. Es tut gut in einer solchen Situation, die keiner bisher kannte, Trost zu finden. Eine gute Idee. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.“



„… vielen Dank für den Gottesdienst gestern. Mein Neffe aus Marburg schrieb anschließend: Schön, euch in der Kirche zu treffen. Auch das ist Verbundenheit in diesen Tagen. Bleibt behütet.“