Mittwoch, 22.04.2020 - 18:06
3 min
Paketflut bringt Lieferdienste an ihre Grenzen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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Pakete wohl nicht ansteckend
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation und des Robert Koch-Instituts ist die Übertragung von Viren über Pakete unwahrscheinlich. Die saugfähige Oberfläche eines Pakets sowie der Transport an der Luft trocknen das Virus aus und zerstören seine Hülle.
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