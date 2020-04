Paketservice der Lampertheimer Stadtbücherei

Jetzt teilen:

LAMPERTHEIM - Zwar haben Bund und Länder am vergangenen Mittwoch erste Lockerungen während der Corona-Pandemie beschlossen, das Kontaktverbot bleibt aber weiterhin bestehen. „Die Situation ist weiterhin sehr fragil“, erklärt Bürgermeister Gottfried Störmer und appelliert an die Bürger, weiterhin den gebotenen Abstand zueinanderzuhalten. „Das Schlimmste“, was laut des Rathaus-Chefs derzeit passieren könnte, wäre, wenn die Bevölkerung jetzt davon ausgehe, dass alles wieder normal sei. „Wir sind nicht in normalen Zeiten“, betont Störmer. „Wenn wir jetzt unter dem Eindruck der beschlossenen Lockerungen nachlässig werden, kann uns das in zwei Wochen schon wieder sehr weit zurückwerfen und gegebenenfalls müssen Lockerungen zurückgenommen oder gar härtere Maßnahmen beschlossen werden.“ Man solle nun nicht alles „leichtsinnig verspielen, was wir uns in den letzten Wochen so hart erarbeitet haben“.

Die Stadtbücherei bietet bis zur Wiederöffnung der Räumlichkeiten einen Buchpaket-Service an, teilt die Stadt mit. Nutzer der Stadtbücherei können somit unkompliziert und unter Einhaltung der Hygienevorschriften ab Montag wieder an Lesestoff kommen. Interessierte Kunden können demnach ihre Buchwünsche telefonisch oder per E-Mail an die Stadtbücherei durchgeben. Dazu können sie im Online Katalog auf der Homepage der Stadtbücherei nicht entliehene Medien aussuchen oder Interessensgebiete direkt durchgeben. Die Mitarbeiter der Stadtbücherei stellen die gewünschten Medien soweit vorhanden zusammen und verbuchen sie auf dem Leserkonto. Bei der Bestellung vereinbart die Stadtbücherei einen Abholtermin mit dem Leser. Wenn der Kunde zur vereinbarten Zeit vor dem Haus am Römer ist, meldet er sich noch einmal telefonisch bei der Stadtbücherei an.

Die Mitarbeiter der Stadtbücherei stellen dann das gewünschte, mit der Lesernummer gekennzeichnete Buchpaket vor das Haus am Römer. Die Büchereikunden können es von dort dann kontaktlos wegnehmen.

Die Buchpaket-Abholzeiten sind Montag bis Donnerstag, von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Buchpaketwünsche werden gerne unter der Telefonnummer der Stadtbücherei (06206-935 206) oder per E-Mail (stadtbuecherei@lampertheim.de) angenommen. Die Stadtbücherei nimmt keine bisher und neu entliehenen Medien über diesen Service zurück. Diese können weiterhin ohne Mahngebühren zu Hause behalten werden.