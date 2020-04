Palettenweise Corona-Schutzmittel im Mainzer Groß-Lager

„Sehr gut aufgestellt“: Im großen Zelt lagern wichtige Utensilien für den Gesundheitsschutz, meist in China fabriziert. (Foto: Lukas Görlach)

MAINZ - Große Hallen und meterhoch gestapelte Paletten: Am Dienstagnachmittag hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gemeinsam mit dem Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Detlef Placzek das zentrale rheinland-pfälzische Bestandslager für Schutzausrüstung in der Kurmainz-Kaserne besucht. „In dieser Woche startet die Regelverteilung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Desinfektionsmittel durch das Land“, verkündet Detlef Placzek. Ob Krankenhäuser, Arztpraxen oder Pflegeheime – alle Einrichtungen des Gesundheitsdienstes in Rheinland-Pfalz werden nun regelmäßig mit Schutzausrüstung versorgt. Zuvor habe das Land alle Einrichtungen bei angemeldetem Notbedarf versorgt. „Das hat sehr gut funktioniert“, sagt Placzek. Die nun zusätzlich eingeführte Regelverteilung erfolge anhand einer angelegten Datenbank und errechneter Quoten für die einzelnen Gesundheitsdienste. In der vergangenen Woche seien die Institutionen durch ein Schreiben über die ihnen zugedachte Menge an Schutzausrüstung informiert worden. Nun können sie die Menge an Ausrüstung in der Regelverteilung reduzieren oder streichen, wenn sie sie nicht benötigen. Einige, so wird erklärt, haben diese Korrektur vorgenommen. Sie beziehen demnach ihre Schutzausrüstung nach wie vor über eigene, bereits etablierte Lieferketten. Daher brauchen sie weniger, als vom Land zugedacht.

Die Notbedarfsverteilung sowie die Regelverteilung durch das Land seien eine zusätzliche Hilfe, die bereits jetzt rege genutzt werde. „Wir haben in dieser Woche über 100 Einrichtungen, die ihre Waren hier abholen kommen“, sagt Detlef Placzek. Hierfür wurde ein enggetakteter Zeitplan erstellt, sonst wäre das logistisch nicht möglich gewesen.

Auf einer Fläche von 3300 Quadratmetern der Kasernengebäude stapeln sich Mundschutz, FFP2-Masken, Schutzanzüge, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel. Seit dem 20. März sind insgesamt über sieben Millionen Schutzausrüstungsgegenstände verteilt worden, davon allein rund 5,8 Millionen im Rahmen der Regelverteilung in dieser Woche. Notwendige Ausrüstung, die derzeit in der ganzen Welt heiß umkämpft und auch für Rheinland-Pfalz teurer geworden sei.

Alleine am Samstag rund 80 Lieferungen

Der Preis für eine Atemmaske liege derzeit bei mindestens 5 Euro. Ein besonderer Dank gelte der rheinland-pfälzischen Bundeswehr sowie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Technischen Hilfswerk (THW). „Das ist wie bei Ikea: Die Leute wissen, was sie brauchen, und holen es hier ab. Allein am Samstag waren es um die 80 Lieferungen. Das ist wie in einem Fuhrpark“, sagt Stefan Litterscheid, DRK-Kreisbereichsleiter. „Mehrere hundert Mitarbeiter kümmern sich hier um die Logistik und die Kommissionierung. Viele machen das ehrenamtlich. Das ist eine ganz große Leistung“, sagt Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die Schutzausrüstung beziehe das Land vorwiegend aus China. Mit Flugzeugen gelange sie nach Europa und mit dem Lkw nach Rheinland-Pfalz. Der Weitertransport, meist aus Belgien, den Niederlanden oder Luxemburg, gestaltet sich jedoch wegen der Grenzschließungen und -kontrollen schwierig: Meist dauert es einige Tage, bis die Ware in Mainz ankommt.

Ergänzend dazu bezieht das Land einen Teil der Waren aus rheinland-pfälzischen Unternehmen, die ihre Produktion auf Schutzausrüstung umgestellt haben, sowie aus Spenden verschiedener Firmen. Darunter auch der Chemiekonzern BASF, der zudem Hilfe bei der Beschaffung von Ausrüstung in China vor Ort leiste. „Wir sind diesen Unternehmen sehr dankbar, dass sie den Bedarf kompensieren“, sagt Bätzing-Lichtenthäler. „Dadurch, dass wir so früh in den Markt eingestiegen sind, sind wir in Rheinland-Pfalz sehr gut aufgestellt.“