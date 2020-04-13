Montag, 13.04.2020 - 07:00
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Pandemie-Stopp in Panama
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STICHWORT
Dr. Martin Eckhardt ist Gründer der Niddaer Hilfsorganisation foundation human nature, die Gesundheitsstationen in Ghana, Ecuador, Nepal und Ruanda betreibt. Lange Zeit haben Martin und Anna in diesen Stationen ehrenamtlich gearbeitet. Auch während ihrer Reise machen sie auf die Organisation und deren Ziele aufmerksam und bitten um Spenden, die zu 100 Prozent den Projekten zugutekommen. Informationen, auch zu Spendenquittungen, gibt es unter www.f-h-n.org zu. Die Kontoverbindung lautet foundation human nature, Sparkasse Oberhessen, IBAN DE14 5185 0079 0150 0224 44.
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