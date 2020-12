Pandemie und Krankenhäuser: Alles normal auf der Normalstation?

WER ZUERST?

Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankungen – es gibt Behandlungen, bei denen kein Aufschub möglich ist. Bei anderen Eingriffen wird derzeit in den Kliniken in Hessen und Rheinland-Pfalz oft genau überlegt, ob diese nicht noch etwas Zeit haben. Die große Zahl an Corona-Patienten auf den Intensivstationen hat auch auf den Normalstationen ihren Preis.



Ausgleich



Krankenhäuser, die in der aktuellen zweiten Corona-Welle viele Covid-19-Patienten versorgen und deshalb selektive Eingriffe verschieben müssen, sollen von der Bundesregierung eine Entschädigung erhalten. Diese Ausgleichszahlungen sind zunächst bis 31. Januar 2021 vorgesehen und die Vergabe der Mittel ist an mehrere Faktoren gekoppelt.



Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz weist darauf hin, dass das neue Verfahren für Ausgleichszahlungen gegenüber dem bisherigen, bis Ende September geltenden Verfahren, sehr viel komplexer und schwieriger zu administrieren sei. Ende dieser Woche sollen dennoch die ersten Abschlagszahlungen für die anspruchsberechtigten, rheinland-pfälzischen Kliniken beim Bundesamt für Soziale Sicherung beantragt werden. Wieviele Krankenhäuser verbindlich anspruchsberechtigt sind, könne man derzeit noch nicht sagen. Man arbeite zunächst noch an vorläufigen Listen, weil manche Daten vom RKI noch nicht vollständig sind, die man hierfür brauche.



Der Bund hat für die Ausgleichszahlungen zwei Eskalationsstufen vorgesehen: In der ersten sind in Hessen laut Sozialministerium insgesamt 67 Kliniken berechtigt, Ausgleichszahlungen zu erhalten. In der zweiten Stufe kämen zehn weitere Kliniken hinzu. Aber auch hier gibt es noch „einige wenige, verbliebene Zweifelsfälle“, sodass sich die Zahl der Kliniken, die Gelder erhalten können, auch in Hessen möglicherweise erhöht.