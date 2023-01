Papis fliegt raus, Djamila will womöglich nie weg

Die Dynamik im Camp hatten in der Sendung vom Freitag allerdings andere bestimmt. Zuvorderst Djamila Rowe ließ Einblicke in ihr Seelenleben zu. „Oh man, manchmal frage ich mich, warum ich mir das alles eigentlich antue in meinem Alter noch“, bekannte sie. „Warum habe ich nicht einen Job irgendwo? 16 Uhr, Schluss. Gehe nach Hause, habe meine Ruhe.“ Dabei war allerdings eine gewisse Dialektik zu erkennen, denn wenig später sagte Rowe, dass sie sich nun gut mit ihrer Situation arrangiert habe. „Vielleicht will ich irgendwann nicht mehr nach Hause. Ich will dann hier bleiben“, sagte sie.