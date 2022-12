Benedikt XVI.: Erinnerungen aus der bayerischen Provinz

Mit den Jahren machte sich in der Bevölkerung auch Ernüchterung breit. Benedikts selbstgewählter Ausstieg aus dem Amt 2013 erschien zwar modern, seine Einstellung war es häufig nicht. Inzwischen scheint der Bayer in die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, die seit 2010 nach und nach bekannt wurden, verwickelt zu sein. Vor einem Jahr erschien ein Gutachten, das dem emeritierten Papst vierfaches Fehlverhalten vorwirft. Unter anderem soll er Missbrauchstäter wissentlich in der Seelsorge eingesetzt haben. Wegen widersprüchlicher Aussagen zu den Vorwürfen büßte Benedikt Glaubwürdigkeit ein. Dieses Verhalten kommt nicht gut an bei den Gläubigen. Immer mehr treten aus der Kirche aus, auch in Bayern – seiner Heimat, in der die Menschen einst doch so stolz auf ihn waren – Katholiken und Nicht-Katholiken, ältere, regelmäßige Kirchgänger und gelegentliche, auch junge Schulkinder.