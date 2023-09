Pariser radeln öfter - Autoverkehr leicht rückläufig

Ein Fahrradfahrer ist vor der verzierten Opera Garnier in Paris unterwegs.

Rauf aufs Rad: Die Menschen in Paris legen ihre Wege öfter als früher per Fahrrad zurück - und Frankreichs Hauptstadt investiert weiter in die Verkehrswende.