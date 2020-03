Parlamente in Darmstadt-Dieburg sind im Krisenmodus

Das Coronavirus wirbelt auch die Bürgermeisterwahlen durcheinander. Die bis Ende Oktober geplanten Direktwahlen werden nach der Entscheidung des Hessischen Landtages verschoben. Betroffen sind davon im Landkreis Darmstadt-Dieburg vier Kommunen. In Münster sollten die Bürger am 26. April ihren Rathauschef wählen. Eppertshausen sollte am 6. September folgen, Schaafheim am 13. September und Babenhausen am 27. September. Um das Infektionsrisiko zu mindern, sollen die Wahlen nicht vor dem 1. November nachgeholt werden. Auch eine Zusammenlegung mit der für 14. März 2021 geplanten Kommunalwahl ist möglich. (wog)