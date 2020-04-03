Freitag,
03.04.2020 - 02:00
2 min
Partnerstadt von Taunusstein fest im Griff von Corona
Das öffentliche Leben in der katalanischen Stadt Caldes de Montbui ist in der Corona-Krise zum Erliegen gekommen. Die Auflagen sind streng, das Gesundheitssystem überfordert.
Von Mathias Gubo
Redaktion Rheingau-Taunus
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