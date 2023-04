Party-Saison auf Mallorca: Kultlokale feiern Auftakt

„Es war schlimmer als je zuvor“, erinnert sich Beatrice Ciccardini, Wirtin der Kneipe „Zur Krone“, an den Auftakt im vergangenen Jahr. Betrunkene übergaben sich auf den Straßen, lieferten sich Prügeleien und ließen allgemein gute Manieren mehr als vermissen. „Dann reisen Gott und die Welt an die Playa de Palma. Es ist das pure Ballermann-Publikum“, sagt sie. Auch der „Bierkönig“ feiert ab Freitag seinen dreitägigen Auftakt der Saison, in der Woche darauf zieht der „Megapark“ nach.