Partydrogen als Medizin in Australien

Führende Psychologen und Neurowissenschaftler nahmen die australische Arzneimittelbehörde (TGA) ins Visier. Sie habe dem Druck von Öffentlichkeit und Lobbygruppen nachgegeben, „den Zugang zu diesen experimentellen Behandlungen außerhalb klinischer Studien möglich zu machen“, hieß es in einem Beitrag, der im „Australian & New Zealand Journal of Psychiatry“ veröffentlicht wurde. Es gebe noch keine ausreichenden Beweise, um einen umfassenden Zugang zu rechtfertigen, schrieb die Gruppe um Susan Rossell, kognitive Neuropsychologin am Swinburne’s Center for Mental Health.