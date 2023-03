Passagier will Tür in Flugzeug öffnen und attackiert Crew

Der US-Fernsehsender CNN zeigte am Dienstag Videoaufnahmen, die andere Passagiere an Bord aufgenommen hatten. Darauf ist zu sehen, wie der Mann in seiner Sitzreihe steht und wütend herumschreit. Unter anderem spricht er von einem „Blutbad“ und ruft: „Sie werden mich erschießen müssen.“ Und: „Kommt mir nicht zu nahe.“ Kurz darauf sagt er: „Ich übernehme die Kontrolle über dieses Flugzeug.“ Dann schreitet er den Gang entlang, die Arme in Abwehrhaltung vor sich, mit einem Gegenstand in der Hand, der wie eine Waffe wirkt.