Patienten bleiben aus Angst vor Corona lieber zu Hause

Herzinfarkte und Schlaganfälle zählen zu den akuten Notfällen. Je schneller eine Behandlung erfolgt, desto besser sind die Heilungschancen. (Archivfoto:dpa)

DARMSTADT - In Deutschland nimmt die Zahl der Patienten ab, die mit akuten Schlaganfall- oder Herzinfarktsymptomen in die Kliniken kommen: Weil sie Angst haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken, so der Eindruck vieler Mediziner. Das kann lebensgefährlich sein.

Von 270 000 Schlaganfall- und 220 000 Herzinfarktpatienten sterben in Deutschland pro Jahr etwa 100 000 Menschen. „Diese Zahl kann sich in der Corona-Krise deutlich erhöhen, wenn die Angst die Patienten weiter von den Krankenhäusern fernhält“, so der Mediziner Jens Deerberg-Wittram aus Rosenheim in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung.

„Herz- und Kreislauf-Erkankungen machen auch in Corona-Zeiten keine Pause“, sagt Professor Gerald Werner, Direktor der Medizinischen Klinik I in Darmstadt. Trotzdem sei die Zahl der Patienten mit akuten Beschwerden im Klinikum um etwa die Hälfte deutlich zurückgegangen.

Fotos Herzinfarkte und Schlaganfälle zählen zu den akuten Notfällen. Je schneller eine Behandlung erfolgt, desto besser sind die Heilungschancen. Archivfoto:dpa Professor Gerald Werner Foto: Klinikum Professor Rainer Kollmar Foto: Klinikum 3

Erfahrungen aus Italien

Viele Statistiken gibt es zu diesem Phänomen derzeit noch nicht. Erfahrungswerte gibt es unter anderem aus Italien. Dort wurden etwa während der Corona-Hochphase 60 Prozent weniger Herzinfarktpatienten stationär behandelt. Das Problem: Bei einem Herzinfarkt wird ein Teil des Herzens nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Wer zu lange wartet, riskiert irreversible Schäden am Herzmuskelgewebe und schwerste Komplikationen.

Einen deutlichen Patientenrückgang gibt es auch in der Neurologie. „Wir haben sonst am Tag fünf bis sieben akute Patienten, jetzt sind es signifikant weniger“, sagt Professor Rainer Kollmar, Direktor der Klinik für Neurologie und Neurointensivmedizin in Darmstadt. Das liege nicht etwa daran, dass es plötzlich weniger Menschen mit leichten oder mittelschweren Schlaganfällen gibt. „Die Menschen haben Angst vor der Klinik“, so der Mediziner. Dabei sei es wichtig, dass Schlaganfallpatienten, ähnlich wie Herzinfarktpatienten, so schnell wie möglich in den ersten Stunden nach Auftreten der Symptome behandelt werden. „Die Heilungschancen sind sonst sehr viel geringer“, sagt Kollmar. Auch bei vorübergehenden Lähmungen, Sprach- oder Sehstörungen – sogenannten transitorischen ischämischen Attacken – handelt es sich um medizinische Notfälle, die sofort behandelt werden müssen: Bei etwa zehn Prozent der Betroffenen sind sie Vorboten eines schweren Schlaganfalls.

TYPISCHE SYMPTOME Typische Symptome beim Herzinfarkt sind nach Angaben der Deutschen Herzstiftung plötzlich einsetzende starke Schmerzen, die länger als fünf Minuten anhalten und sich im Ruhezustand nicht bessern (häufig: kalter Schweiß, Blässe, Übelkeit, Atemnot, Unruhe und Angst). Die Schmerzen sind überwiegend im Brustkorb, häufig hinter dem Brustbein, bisweilen auch nur im Rücken zwischen den Schulterblättern oder im Oberbauch. Die Schmerzen können in den Arm, den Hals oder Kiefer ausstrahlen.







Neurologen raten bei Schlaganfallverdacht zum „FAST“-Check. Die Abkürzung steht für Face, Arm, Speech und Time: Können die Betroffenen noch lächeln (Face)? Können sie beide Arme ausstrecken und die Handflächen nach oben drehen (Arm)? Können Sie einen einfachen Satz deutlich nachsprechen (Speech)? Ist eine der drei Reaktionen auffällig, sollte sofort der Rettungsdienst (112) alarmiert werden: Mit jeder Minute Verzögerung werden Gehirn-Bereiche geschädigt (Time). (red)

Die Angst, sich im Klinikum mit Covid-19 anzustecken, ist unbegründet, sagt Kollmar. Es gebe eine strikte räumliche Trennung, zudem würden alle Hygienemaßnahmen eingehalten. Patienten, die im Notfall vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden, werden noch in der Notaufnahme auf das Virus getestet. Wenn sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben, kommen sie auf eine internistische Station und werden dort von einem Team der Schlaganfall-Ambulanz betreut, die Nicht-Infizierten kommen auf die Schlaganfall-Station. „Es gibt keinen Grund, Angst vor einer Ansteckung zu haben“, so Kollmar. Auch die stationäre Reha im Anschluss sei gesichert.

Anstieg von Videosprechstunden

Kollmar warnt ausdrücklich davor, trotz Symptomen erst mal abzuwarten. Die Rate von schweren Schlaganfällen könnte ansonsten nach der Corona-Pandemie stark nach oben gehen. „Es wäre ein fatales Ergebnis, wenn am Ende der Corona-Krise mehr Schwerkranke und Notfallpatienten sterben würden, als Covid-19-Patienten gerettet werden können“, sagt auch Deerberg-Wittram.

Und auch im ambulanten Bereich bleiben viele Wartezimmer derzeit leer. Es gibt niedergelassene Ärzte und Physiotherapeuten, die mit Blick auf die Umsatzeinbrüche für ihre Mitarbeiter bereits Kurzarbeit beantragt haben. Ambulante Operationen, sofern sie verschiebbar sind, finden ohnehin bis auf Weiteres in Hessens Kliniken und Praxen nicht statt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung verzeichnet hingegen einen bundesweiten Anstieg von Videosprechstunden. 1700 waren es im Januar und Februar, 19 500 Im März.