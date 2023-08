Perseiden: Wo, wann, wie sind die Sternschnuppen zu sehen?

Abgesehen vom Problem Wolken: Um den Schwarm zu sehen, sollten Schaulustige laut Vereinigung der Sternfreunde (VdS) in Heppenheim helle Städte verlassen. Mancherorts wollte man sich extra für die Perseiden-Sichtungen vorbereiten. So wollen die Rhön-Kommunen im Dreiländereck Hessen, Bayern und Thüringen nach Angaben der Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön in der Nacht auf Sonntag in einigen Orten einen Teil der öffentlichen Straßen- und Gebäudebeleuchtung zeitweise abschalten. In der Rhön liegt der höchste Berg Hessens, die Wasserkuppe; in „klareren“ Jahren ebenso wie der Donnersberg (das Pendant in Rheinland-Pfalz) ein Anlaufpunkt für Sternschnuppengucker. Aber es geht auch eine Nummer kleiner, jedenfalls „sollte man möglichst freie Rundumsicht haben, zum Beispiel auf einer Anhöhe“, sagt die Astronomin und VdS-Sprecherin Carolin Liefke. Wenn kein Hügel in der Nähe ist, tut es auch ein größeres, dunkles Feld. Generell gilt: Wer die Sternschnuppen sehen will, sollte den Blick Richtung Osten wenden.