Peter Dinklage: Befinde mich im Leben an Weggabelung

Berlin (dpa) - . Der Schauspieler Peter Dinklage („Game of Thrones“) steht seiner Ansicht nach in seinem Leben an einem Scheideweg. „Jetzt bin ich 53 und ich frage mich, ob ich noch 30 Jahre weiter als Schauspieler arbeiten möchte. Das ist so eine Art Weggabelung, an der ich mich befinde“, sagte er am Donnerstag vor Journalisten in Berlin.