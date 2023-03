Peter Urban hört als Kommentator beim ESC auf

In diesem Jahr aber will Urban noch einmal den ESC genießen. „Ich will noch mal live dabei sein. Die letzten beiden Jahre habe ich ja hier in Hamburg gemacht und das ist kein Ersatz gewesen“, sagte Urban der dpa weiter. Er habe vor allem die Harmonie und die tolle Atmosphäre des verbindenden Events zu schätzen gelernt. Der ESC sei einfach ein Gesamtereignis. „Das gibt es in der Welt nicht zweimal. Man muss ja nicht die Musik mögen, jeden Song mögen. Da gibt es witzige oder dramatische, bombastische Inszenierungen. Es gibt jedenfalls was zu sehen und das wollte ich den Leuten nahebringen.“