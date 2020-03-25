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Mittwoch, 25.03.2020 - 02:30
3 min

Pfarrer Ingmar Maybach wehrt sich viral gegen das Virus

Der Kabarettist und frühere Ueberauer Pfarrer hat die Aktion „Licht der Hoffnung“ gestartet. Und die geht durch die Decke.

Janka Holitzka: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Von Janka Holitzka
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Hier noch auf der Bühne, jetzt wie viele andere Zuhause: Um trotzdem da zu sein, hat Pfarrer Ingmar Maybach sich was einfallen lassen. Foto: Ingmar Maybach

Hier noch auf der Bühne, jetzt wie viele andere Zuhause: Um trotzdem da zu sein, hat Pfarrer Ingmar Maybach sich was einfallen lassen. (Foto: Ingmar Maybach)

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