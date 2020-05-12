Dienstag,
12.05.2020 - 03:00
3 min
Pfingsten wird in Biblis wieder in der Kirche gefeiert.
Bibliser Gemeinden kehren mit Sicherheitsauflagen in ihre Gotteshäuser zurück. Telefonische Anmeldung ist wegen Platzresevierung notwendig.
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