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Freitag, 24.04.2020 - 08:00
11 min

Pflege in der Corona-Zeit: hohe Belastung für Familie

Jana ist 16 und behindert, wegen der Pandemie darf sie nicht in ihre Tagesstätte. Die Eltern pflegen sie rund um die Uhr. Wie lange schaffen sie das noch?

Constantin Lummitsch: Redakteur Leben/Wissen
Von Constantin Lummitsch
Redakteur Leben/Wissen
Wenn keine Corona-Pandemie herrscht, wird Jana im heilpädagogisch-therapeutischen Kinderzentrum in Göllheim tagsüber versorgt. Foto: Lukas Görlach

Wenn keine Corona-Pandemie herrscht, wird Jana im heilpädagogisch-therapeutischen Kinderzentrum in Göllheim tagsüber versorgt. (Foto: Lukas Görlach)

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