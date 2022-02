Pflege-Liveblog: „Das macht einen nur wütend“

Wie lange halten Pflegekräfte die Situation noch aus? Sie klagen über prekäre Arbeitsbedingungen und darüber, dass Patienten nicht mehr angemessen versorgt werden können – weil sich die Personalkrise nicht entspannt. (Foto: Monet - stock.adobe; Bearbeitung: VRM)

GROSS-GERAU - Liegt über dem deutschen Gesundheitssystem wirklich der Schatten einer akuten Personalkrise? Auf den Fluren der Krankenhäuser, an den Betten der Klinik-Stationen mangele es an Fachkräften, warnen Experten – weshalb die Pflegenden häufig über schlechte Arbeitsbedingungen klagen. "Derzeit können auf Allgemein- und Intensivstationen gut 22.000 Stellen nicht besetzt werden", erklärt etwa Dr. Gerald Gaß, der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Pflegenotstand – was heißt das eigentlich konkret?

Für Patienten, für Pflegekräfte, aber auch für die Gesellschaft könnte diese Entwicklung weitreichende Folgen haben – sofern sie nicht gebremst werde. Aber welche? Wie dramatisch ist die Situation tatsächlich? Was droht der medizinischen Versorgung der Menschen, sollte sich das Problem verschärfen? Und was empfindet das Personal während der Arbeit? Diesen Fragen wollen wir auf den Grund gehen. Am Donnerstag begleiten wir 16 Stunden lang, von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr, das Personal der Kreisklinik im südhessischen Groß-Gerau und berichten hier, unter diesen Worten, live von den Stationen.

8.35 Uhr: Schwester Claudia und die Wut

Dicke Beatmungsschläuche. Der Patient hinter der wuchtigen Glasscheibe saugt schwer die Luft ein, sein Blick geht ins Leere, er hängt an Geräten. Keiminfektion. So aber sieht das in vielen der sieben Zimmer aus, hier auf der Intensivstation. Einige Patienten werden auch nur überwacht. Schwester Claudia (53) streift sich den gelben Schutzkittel über die Arme und schiebt die Tür auf. Dann fängt sie an, den Mann umzulagern. Um Druckstellen zu verhindern. Beine hoch, Körper drehen, Kopf richten.

Mit einer Kollegin versorgt sie hier sieben Intensivpatienten. Ob das überhaupt funktioniere? "Selbst, wenn nicht - was haben Sie für eine Wahl?", fragt Schwester Claudia. Dann kommt die Wut, die Empörung. "Der Patient dort drüben, der braucht eigentlich regelmäßig viel Zuwendung, über die nötige Pflege hinaus. Ich kann sie ihm aber nicht immer geben", sagt sie. "Das macht einen nur wütend." In ruhigen Momenten, wie in diesem gerade, könne sie mal ein paar Minuten reden. Durchatmen. Das aber könne schnell kippen. Weil alles durchgetaktet ist, das Personal ausgedünnter sei denn je. Dann sagt Schwester Claudia: "Personaluntergrenzen hat sich jemand ausgedacht, der noch nie in der Pflege gearbeitet hat." Und die Lage werde immer schlimmer.

8.02 Uhr: Was ein Experte zum Pflegenotstand sagt

Als Forschungseinrichtung beschäftigt sich das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) mit Sitz in Düsseldorf ständig mit den drängenden Fragen: Wie äußert sich der Pflegenotstand auf den Stationen? Was sind die konkreten Probleme, die zu diesem Missstand und zu Abwanderungen aus der Pflege führen? Und wie ließe sich die Entwicklung überhaupt bremsen?

Um einen einführenden Überblick über das Thema zu geben, haben wir mit DKI-Vorstand und Gesundheitswissenschaftler Dr. Karl Blum (60) gesprochen. Im Auftrag von Kliniken und Verbänden erstellt sein Institut regelmäßig repräsentative Studien. Ein Stimmungsbild will das DKI damit schaffen, seine Prognosen sind Ansatz für Lösungen. Blum stellten wir im VRM-Gespräch fünf grundlegende Fragen – die Antworten verbergen sich in Form von Tonaufnahmen hinter den Ziffern. Klicken Sie sich durch.

7.40 Uhr: "Kann man nicht kurzfristig lösen"

Thomas Berck hält kurz inne. Er steht vor dem Eingang der Intensivstation, grünes Hemd, grüne Hosen. Berck ist der Leiter der Intensiv- und Anästhesiepflege. In ein paar Minuten muss er, als einzige Kraft, zwei Operationssäle parallel managen - und er arbeitet hier den Berg an OP-Akten ab, die Tanja Kownatzki am frühen Morgen auf dem Tisch gestapelt hat. "Zum Beispiel jetzt, da fehlt uns eine Kraft", antwortet Berck auf die Frage, wie die Situation auf seiner Station ist. "Wir bräuchten einfach mehr Pflegende, aber so ein Problem kann man nicht kurzfristig lösen."

7.30 Uhr: Live vor der Intensivstation

Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr. Wir senden für ein paar Minuten live aus der Kreisklinik in Groß-Gerau - mit Thomas Berck, dem Leiter der Intensiv- und Anästhesiepflege. Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder sollten Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.

7.08 Uhr: Achtung, infektiös!

Über den Gang vor der Intensivstation schiebt eine Pflegerin ein Patientenbett. Schutz-Overall, Haube auf dem Kopf, Handschuhe. "Achtung, die Patientin ist Covid-infektiös", mahnt sie und zieht vorbei. Ein surreales Bild, in diesen Zeiten.

6.35 Uhr: Pflegenotstand, was ist das?

Die Szene am frühen Morgen, zwischen Kaffeetassen und Aktenbergen, zeigt, was in deutschen Kliniken das Problem ist: die anhaltende Personalkrise, auch Pflegenotstand genannt.

Der Begriff legt sich wie ein Schatten über das deutsche Gesundheitssystem und seine Krankenhäuser. Seit Jahren. Ganz einfach ausgedrückt bedeutet das: Es gibt nicht genügend Personal in den Kliniken, um alle Patienten gebührend pflegen zu können. Und trotzdem geht es immer weiter.

Haben Sie schon einmal über mögliche Folgen des Pflegenotstands nachgedacht? Stimmen Sie ab und positionieren Sie den Schieberegler:





6 Uhr: Die Schicht beginnt, "da muss man durch"

Im dritten Stock beginnt der frühe Morgen mit einem Schlag. Tanja Kownatzki und ihre Kolleginnen sitzen noch bei einem Kaffee zusammen, aber sie wissen, was die nächste Schicht erwartet. "Das erste, was man sieht, wenn man hier ankommt, ist der Stapel an OPs", sagt Kownatzki, 42, und zeigt auf einen Turm von Aktenboxen hinter sich. Allein heute stehen zehn an - das heißt ab jetzt für den Frühdienst: Arbeit, Arbeit, Arbeit. "Ja, es könnte weniger sein", meint Kownatzki und nickt. "Aber da müssen wir durch." Sie sind hier hart im Nehmen.

Noch ist es einigermaßen ruhig auf der Chirurgie. Unten, am Ende des Flurs, ruft ein Patient durch den Gang, Tagesgeschäft. Die große Hürde, vor der das Team der Stationsleiterin steht: Eigentlich hat es zu wenige Pflegekräfte für die Zahl der Patienten. Auf der Chirurgie liegen aktuell fast 50. Ein Ausnahmefall. Pro Schicht kann das Team allerdings auf nur drei examinierte Pflegekräfte zurückgreifen. Es sind harte Tage, aber so ist das seit Jahren, nicht erst seit Corona. Manchmal kommt auf 20 Patienten gerade eine Pflegekraft. "Da ist man auch mal kaputt und kriecht abends ans Auto, am nächsten Tag aber ist das wieder gut", sagt Kownatzki und steht auf. Schichtwechsel.